Контрольно-счетная палата нашла нарушения при реконструкции Театра на Соборной

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-13T10:04:13+03:00

С учетом всех нынешних требований к составлению бумаг – это неудивительно

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Контрольно-счетная палата Рязанской области опубликовала отчет о проверке реконструкции и модернизации хозяйственной части «Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи». Напомним, что на эти цели потратили почти 106 миллионов бюджетных рублей.

Из нарушений в распоряжении финансами аудиторы нашли только превышение расходов на 319 тысяч – столько театр переплатил одному из подрядчиков: работы у него приняли с завышением их объемов и стоимости.

Из прочих нарушений:

– с октября по декабрь 2018 года работали без разрешения на строительство;

– внутренний контроль и аудит в 2017-2018 годах областной минфин не проводил;

– разрешительные и исполнительные документы на работы оформлены с нарушениями норм Ростехнадзора по их составу и порядку ведения;

– в театре не создали контрактную службу и не назначили должностное лицо, ответственное за закупки.

В целом же расходы на реконструкцию, согласно заключению аудиторов, «производились исходя из их целесообразности и обоснованности».

Напомним, что недавно принято решение вновь переименовать этот театр.

ИСТОЧНИК KP.RU