Контрольно-счетная палата нашла нарушения при реконструкции Театра на Соборной
Контрольно-счетная палата Рязанской области опубликовала отчет о проверке реконструкции и модернизации хозяйственной части «Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи». Напомним, что на эти цели потратили почти 106 миллионов бюджетных рублей.
Из нарушений в распоряжении финансами аудиторы нашли только превышение расходов на 319 тысяч – столько театр переплатил одному из подрядчиков: работы у него приняли с завышением их объемов и стоимости.
Из прочих нарушений:
– с октября по декабрь 2018 года работали без разрешения на строительство;
– внутренний контроль и аудит в 2017-2018 годах областной минфин не проводил;
– разрешительные и исполнительные документы на работы оформлены с нарушениями норм Ростехнадзора по их составу и порядку ведения;
– в театре не создали контрактную службу и не назначили должностное лицо, ответственное за закупки.
В целом же расходы на реконструкцию, согласно заключению аудиторов, «производились исходя из их целесообразности и обоснованности».
Напомним, что недавно принято решение вновь переименовать этот театр.
ИСТОЧНИК KP.RU