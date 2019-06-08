2019-06-08T11:56:41+03:00
Общество

Рязанскому театру на Соборной решено вернуть прежнее название — ТЮЗ

Это распоряжение главы региона стало последним для Ларисы Крохалевой как зампреда правительства
Антоний ВОХЕЧ
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Распоряжение правительства Рязанской области о переименовании Театра для детей и молодежи в Театр юного зрителя (ТЮЗ) опубликовано 5 июня на сайте газеты «Рязанские ведомости». В устав одного из старейших заведений культуры должны быть внесены соответствующие изменения. Оно было создано 14 декабря 1937 года именно как Театр юного зрителя. Во время перестройки меняли все, поэтому с 1991 года ТЮЗ именуется Рязанским государственным областным театром для детей и молодежи. Также его называют Театр на Соборной.

Примечательно, что п.4 распоряжения гласит о том, что «контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя правительства Рязанской области Л.А. Крохалеву».

В этот же день стало известно, что Крохалева, Артемов и Харивский отправились в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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