Опознан мужчина, чье тело обнаружили в рязанской реке 27 мая

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-11T14:50:22+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в реке Малая Алешня в Ряжске 27 мая было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Во вторник, 11 июня, издательство «Пресса» сообщило, что личность погибшего установлена. Им оказался гражданин Узбекистана 1976 года рождения, который приехал в рязанский райцентр на заработки и проживал в железнодорожном микрорайоне Ряжска.

Издательство, ссылаясь на правоохранительные структуры, сообщает, что погибший злоупотреблял алкоголем. В тот день он вышел из дома в состоянии опьянения. Его гибель – по всей видимости, несчастный случай.

Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU