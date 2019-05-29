2019-05-29T12:22:14+03:00
Происшествия

В рязанской реке обнаружили труп неизвестного мужчины

Он пролежал в воде несколько месяцев
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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Житель Ряжска обнаружил в реке Малая Алешня труп мужчины. Как сообщает издательство «Пресса», это случилось 27 мая примерно в 800 метрах от заброшенного кирпичного завода.

Личность умершего пока не установлена, на вид ему было 40-45 лет. Судя по состоянию тела, которое уже начало разлагаться, оно пролежало в воде несколько месяцев. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Скопинским МСО СУ СКР по Рязанской области проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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