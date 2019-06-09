Заторы на автомагистрали под Рязанью вызваны ремонтными работами

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-09T11:11:27+03:00

Один из участков, где идет ремонт – в 10 км от Рязани Фото: Владимир ФРОЛОВ

В эти выходные новое дорожное покрытие укладывают на Южной окружной дороге и возле Рыбного

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На Южной окружной дороге в Рязани, возле полигона бытовых отходов, а также на границе Рыбновского района на автомагистрали М5, время от времени образуются автомобильные заторы длиной в 1-2 км. Несмотря на то, что в выходные дни напряженность движения значительно ниже, сужение дороги до двух полос мешает свободному проезду.

На участке ремонта зона движения сужается до двух полосФото: Владимир ФРОЛОВ

Причина заторов – масштабные ремонтные работы. Восстанавливаются поврежденные и строятся новые полосы магистрали, укрепляется основание трассы, под дорожным полотном прокладываются дренажные трубы. Задействованы десятки единиц техники.

Под дорогой укладываются дренажные трубы для отвода водыФото: Владимир ФРОЛОВ

Прибытие в Рязань многих рейсовых автобусов, следующих со стороны Москвы, задерживается на 20-40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU