Заторы на автомагистрали под Рязанью вызваны ремонтными работами
На Южной окружной дороге в Рязани, возле полигона бытовых отходов, а также на границе Рыбновского района на автомагистрали М5, время от времени образуются автомобильные заторы длиной в 1-2 км. Несмотря на то, что в выходные дни напряженность движения значительно ниже, сужение дороги до двух полос мешает свободному проезду.
На участке ремонта зона движения сужается до двух полосФото: Владимир ФРОЛОВ
Причина заторов – масштабные ремонтные работы. Восстанавливаются поврежденные и строятся новые полосы магистрали, укрепляется основание трассы, под дорожным полотном прокладываются дренажные трубы. Задействованы десятки единиц техники.
Под дорогой укладываются дренажные трубы для отвода водыФото: Владимир ФРОЛОВ
Прибытие в Рязань многих рейсовых автобусов, следующих со стороны Москвы, задерживается на 20-40 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU