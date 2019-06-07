Новость о крокодиле в рязанской реке оказалась недостоверной

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-07T19:53:47+03:00

На самом деле рептилию засняли в водоеме Приморского края

Изменить размер текста: A A

В начале недели некоторые рязанские СМИ распространили новость о том, что в реке Оке под Рязанью рыбаки засняли на камеру мобильного телефона плавающего крокодила. В качестве места обитания рептилии назывался участок главной водной артерии региона у рыбновской деревни Аксеново.

Не совсем понятно, как можно было назвать реку, запечатленную на записи, Окой на участке Константиново – Новоселки, но факт остается фактом… При этом почему-то никого не смутила узость «Оки» и нетипичный для есенинских мест пейзаж.

Глава Кузьминовского сельского поселения Рыбновского района, куда входит деревня Аксеново, конечно, очень удивился наивности рязанских журналистов.

Далее, конечно, выяснилось, что видео снято в Приморском крае неподалеку от поселка Раздольное. Распространители недостоверной информации вынуждены были извиняться перед читателями.

Крокодил в реке..

ИСТОЧНИК KP.RU