Новость о крокодиле в рязанской реке оказалась недостоверной
В начале недели некоторые рязанские СМИ распространили новость о том, что в реке Оке под Рязанью рыбаки засняли на камеру мобильного телефона плавающего крокодила. В качестве места обитания рептилии назывался участок главной водной артерии региона у рыбновской деревни Аксеново.
Не совсем понятно, как можно было назвать реку, запечатленную на записи, Окой на участке Константиново – Новоселки, но факт остается фактом… При этом почему-то никого не смутила узость «Оки» и нетипичный для есенинских мест пейзаж.
Глава Кузьминовского сельского поселения Рыбновского района, куда входит деревня Аксеново, конечно, очень удивился наивности рязанских журналистов.
Далее, конечно, выяснилось, что видео снято в Приморском крае неподалеку от поселка Раздольное. Распространители недостоверной информации вынуждены были извиняться перед читателями.
Крокодил в реке..
ИСТОЧНИК KP.RU
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