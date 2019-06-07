Понедельник по-рязански: молодые люди пьяными катались на машине, сломали шлагбаум и угрожали убийством

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-07T18:46:07+03:00

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В пятницу, 7 июня, в пресс-службе рязанской полиции рассказали о поимке в Рязани двух нетрезвых злоумышленников, которые едва не натворили большой беды.

Инцидент произошел 3 июня. К стражам правопорядка по телефону обратился 38-летний житель областного центра, работающий одной из компаний по адресу улица Семашко, 14.

Мужчина стал свидетелем того, как незнакомый ему человек ломал шлагбаум. Очевидец вышел, чтобы зафиксировать внешность хулигана – далее он планировал передать данные о нарушении в полицию. Ломавшему конструкцию человеку не понравилось, что его снимают. Завязалась словесная перепалка. Вскоре к конфликту присоединился еще один участник – он вышел из супермаркета, расположенного в этом же здании. Недолго думая, этот новый герой сюжета достал складной нож и пригрозил снимавшему происшествие мужчине убийством. Опасаясь за жизнь, очевидец прекратил съемку и отошел в сторону. Двое приятелей сели в автомобиль и скрылись.

После звонка в полицию в городе был введен план «Перехват». Автомобиль с хулиганами задержали на одной из соседних улиц.

Было установлено, что водитель и пассажир находятся в состоянии опьянения. При освидетельствовании у 23-летнего водителя зафиксировано 0,8 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Известно, что перед тем, как подъехать к магазину (кстати, за новой порцией алкоголя), водитель пересек двойную сплошную линию разметки.

30-летний пассажир тоже был пьян. Именно он и ломал шлагбаум. В настоящее время в отношении «ненавистника шлагбаумов» собираются материалы для привлечения к ответственности за порчу имущества.

В отношении водителя составлен протокол за езду в нетрезвом виде, собираются материалы для наказания за пересечение двойной сплошной линии разметки. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU