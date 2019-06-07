Понедельник по-рязански: молодые люди пьяными катались на машине, сломали шлагбаум и угрожали убийством
В пятницу, 7 июня, в пресс-службе рязанской полиции рассказали о поимке в Рязани двух нетрезвых злоумышленников, которые едва не натворили большой беды.
Инцидент произошел 3 июня. К стражам правопорядка по телефону обратился 38-летний житель областного центра, работающий одной из компаний по адресу улица Семашко, 14.
Мужчина стал свидетелем того, как незнакомый ему человек ломал шлагбаум. Очевидец вышел, чтобы зафиксировать внешность хулигана – далее он планировал передать данные о нарушении в полицию. Ломавшему конструкцию человеку не понравилось, что его снимают. Завязалась словесная перепалка. Вскоре к конфликту присоединился еще один участник – он вышел из супермаркета, расположенного в этом же здании. Недолго думая, этот новый герой сюжета достал складной нож и пригрозил снимавшему происшествие мужчине убийством. Опасаясь за жизнь, очевидец прекратил съемку и отошел в сторону. Двое приятелей сели в автомобиль и скрылись.
После звонка в полицию в городе был введен план «Перехват». Автомобиль с хулиганами задержали на одной из соседних улиц.
Было установлено, что водитель и пассажир находятся в состоянии опьянения. При освидетельствовании у 23-летнего водителя зафиксировано 0,8 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Известно, что перед тем, как подъехать к магазину (кстати, за новой порцией алкоголя), водитель пересек двойную сплошную линию разметки.
30-летний пассажир тоже был пьян. Именно он и ломал шлагбаум. В настоящее время в отношении «ненавистника шлагбаумов» собираются материалы для привлечения к ответственности за порчу имущества.
В отношении водителя составлен протокол за езду в нетрезвом виде, собираются материалы для наказания за пересечение двойной сплошной линии разметки. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»