2019-06-05T14:40:43+03:00
Авто

В Рязани вновь перекрывают улицу Сенную у Академии ФСИН

Работы планируется завершить в течение шести дней
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани в районе дома №1 по улице Сенной (главного корпуса Академии ФСИН) МУП «РМПТС» будет ремонтировать теплотрассу. Из-за этого на шесть дней - с 10.00 5 июня до конца суток 10 июня – на обозначенном участке закрывают движение транспорта.

Администрация Рязани обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, тот же участок в связи с аварией на теплотрассе на неделю перекрывали в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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