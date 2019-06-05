В Рязани вновь перекрывают улицу Сенную у Академии ФСИН

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-05T14:40:43+03:00

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В Рязани в районе дома №1 по улице Сенной (главного корпуса Академии ФСИН) МУП «РМПТС» будет ремонтировать теплотрассу. Из-за этого на шесть дней - с 10.00 5 июня до конца суток 10 июня – на обозначенном участке закрывают движение транспорта.

Администрация Рязани обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, тот же участок в связи с аварией на теплотрассе на неделю перекрывали в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU