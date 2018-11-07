Возле Академии ФСИН в Рязани на неделю закроют движение

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-07T17:53:32+03:00

На улице Сенной будут ремонтировать теплотрассу

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С 8.00 8 ноября участок улицы Сенной возле дома №1 (главный корпус Академии права и управления ФСИН) закроют для транспорта. Причина – аварийный ремонт теплотрассы. Восстановить движение планируется только через неделю, до конца суток 14 ноября.

Администрация города на официальном сайте обратилась к автомобилистам, чтобы они учитывали эту информацию при планировании своих маршрутов.