Возле Академии ФСИН в Рязани на неделю закроют движение
На улице Сенной будут ремонтировать теплотрассу
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С 8.00 8 ноября участок улицы Сенной возле дома №1 (главный корпус Академии права и управления ФСИН) закроют для транспорта. Причина – аварийный ремонт теплотрассы. Восстановить движение планируется только через неделю, до конца суток 14 ноября.
Администрация города на официальном сайте обратилась к автомобилистам, чтобы они учитывали эту информацию при планировании своих маршрутов.