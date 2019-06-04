Мэрия Рязани: Муниципальные транспортные предприятия планово убыточны
Депутат гордумы Алексей Захаров опубликовал ответ администрации Рязани на свой запрос об организации пассажирских перевозок муниципальным транспортом. Напомним, «Автоколонна 1310», бесперебойно проработавшая десятки лет, сейчас находится в состоянии банкротства. «Управление рязанского троллейбуса», к слову, пока держится на плаву. Но с трудом.
В ответе мэрии сказано, что в будни на маршруты города выходит 56 муниципальных автобусов и 100 троллейбусов. При этом свыше половины машин автоколонны бегают уже 10 и более лет, а у троллейбусников катастрофически не хватает кондукторов – штат заполнен лишь на две трети.
Причем власти указывают на то, что муниципальный транспорт «является планово-убыточным», поскольку перевозит льготников. Вот только о том, почему частники, много месяцев назад взявшие на себя ровно те же обязательства, разоряться не собираются – мэрия не проронила ни слова.
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ИСТОЧНИК KP.RU