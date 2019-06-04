Мэрия Рязани: Муниципальные транспортные предприятия планово убыточны

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-04T17:00:39+03:00

О том, что пассажирские перевозки, даже с учетом льготников, могут приносить немалый доход, наши власти, видимо, не знают

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Депутат гордумы Алексей Захаров опубликовал ответ администрации Рязани на свой запрос об организации пассажирских перевозок муниципальным транспортом. Напомним, «Автоколонна 1310», бесперебойно проработавшая десятки лет, сейчас находится в состоянии банкротства. «Управление рязанского троллейбуса», к слову, пока держится на плаву. Но с трудом.

В ответе мэрии сказано, что в будни на маршруты города выходит 56 муниципальных автобусов и 100 троллейбусов. При этом свыше половины машин автоколонны бегают уже 10 и более лет, а у троллейбусников катастрофически не хватает кондукторов – штат заполнен лишь на две трети.

Причем власти указывают на то, что муниципальный транспорт «является планово-убыточным», поскольку перевозит льготников. Вот только о том, почему частники, много месяцев назад взявшие на себя ровно те же обязательства, разоряться не собираются – мэрия не проронила ни слова.

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ИСТОЧНИК KP.RU