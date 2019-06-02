В Рязани мусульмане отпразднуют Ураза-байрам
Коллективный намаз и другие мероприятия организуют в Дягилеве
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4 июня отмечается Ураза-байрам – один из двух самых больших праздников ислама. В Рязани коллективный намаз и другие мероприятия с 6.00 до 8.30 организуют в Дягилеве, примерно в 500 метрах от мечети (см. схему).
Помимо областного центра официально все будет организовано в Касимове, Михайлове, Скопине, селах Подлипки (Касимовский район), Бастаново (Сасовский район), Азеево (Ермишинский район), Кисьва (Пронский район) и молельных комнатах исправительных колоний.
Духовное управление мусульман Рязанской области просит верующих иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Фото: Яндекс, dumro.ru
ИСТОЧНИК KP.RU