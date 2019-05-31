В Рязани потенциальный покупатель угнал авто из-под носа у владельца
Попытка 30-летнего рязанца продать свой автомобиль закончилась угоном. Потенциальный покупатель уехал на ВАЗ-2114 прямо из-под носа у владельца.
Будущий угонщик пришел на встречу, которая проходила на улице Кутузова, пьяным. Продавец, заметив это, предложил обсудить сделку в другой раз, однако незнакомец был настойчив и попросил «только посмотреть салон». Сев за руль, он завел машину и умчался.
Последовал звонок в полицию. Дежурный офицер, уточнив описание автомобиля, объявил план «Перехват» и вскоре похожий ВАЗ увидели у Богородского кладбища. Подозреваемого, 37-летнего рязанца, задержали неподалеку. Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и пьяную езду.
ИСТОЧНИК KP.RU