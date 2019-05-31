В Рязани потенциальный покупатель угнал авто из-под носа у владельца

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-31T10:58:19+03:00

Автомобиль и его самого нашли у Богородского кладбища

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Попытка 30-летнего рязанца продать свой автомобиль закончилась угоном. Потенциальный покупатель уехал на ВАЗ-2114 прямо из-под носа у владельца.

Будущий угонщик пришел на встречу, которая проходила на улице Кутузова, пьяным. Продавец, заметив это, предложил обсудить сделку в другой раз, однако незнакомец был настойчив и попросил «только посмотреть салон». Сев за руль, он завел машину и умчался.

Последовал звонок в полицию. Дежурный офицер, уточнив описание автомобиля, объявил план «Перехват» и вскоре похожий ВАЗ увидели у Богородского кладбища. Подозреваемого, 37-летнего рязанца, задержали неподалеку. Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU