2019-05-31T09:09:33+03:00
Общество

Автопоезд с врачами начнет объезжать Рязанскую область 10 июня

А завершит свою работу в августе
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10 июня начнет свое движение автопоезд «Забота и здоровье», который привозит врачей в отдаленные уголки Рязанской области. К каждом районе он посетит один населенный пункт – график опубликован на сайте регионального минздрава.

Там же перечисляются специалисты, которых задействуют в акции:

- В состав медбригад войдут терапевты, педиатры, эндокринологи, офтальмологи, ревматологи, урологи, неврологи, отоларингологи, кардиологи, сосудистые хирурги, дерматовенерологи, стоматологи, акушер-гинекологи, травматологи-ортопеды, пульмонологи.

Проводить эффективную диагностику помогут аппараты УЗИ и передвижные комплексы - офтальмологические, маммографические и флюорографические.

В 2018 году медбригады приняли более 6000 человек, отправив 1308 из них на дополнительное обследование, а 125 – на госпитализацию.

Последними пунктами маршрута автопоезда 26-29 августа станут отдаленные районы Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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