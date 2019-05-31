Автопоезд с врачами начнет объезжать Рязанскую область 10 июня
10 июня начнет свое движение автопоезд «Забота и здоровье», который привозит врачей в отдаленные уголки Рязанской области. К каждом районе он посетит один населенный пункт – график опубликован на сайте регионального минздрава.
Там же перечисляются специалисты, которых задействуют в акции:
- В состав медбригад войдут терапевты, педиатры, эндокринологи, офтальмологи, ревматологи, урологи, неврологи, отоларингологи, кардиологи, сосудистые хирурги, дерматовенерологи, стоматологи, акушер-гинекологи, травматологи-ортопеды, пульмонологи.
Проводить эффективную диагностику помогут аппараты УЗИ и передвижные комплексы - офтальмологические, маммографические и флюорографические.
В 2018 году медбригады приняли более 6000 человек, отправив 1308 из них на дополнительное обследование, а 125 – на госпитализацию.
Последними пунктами маршрута автопоезда 26-29 августа станут отдаленные районы Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU