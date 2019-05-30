На время ЕГЭ в Рязани отложили запланированные отключения электричества

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-30T10:16:27+03:00

Все школы, где пройдут экзамены, находятся под контролем энергетиков

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В преддверии ЕГЭ энергетики провели внеочередные осмотры линий электропередач и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение школ, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго. В экзаменационные дни специалисты установят резервные источники электроснабжения и организуют дежурство.

Всего под особым контролем энергетиков находится 29 школ в Рязанской области, 13 из них - в Рязани.

На время проведения ЕГЭ Рязаньэнерго отложит запланированные временные отключения электроэнергии, а также любые переключения во всех центрах питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU