На время ЕГЭ в Рязани отложили запланированные отключения электричества
В преддверии ЕГЭ энергетики провели внеочередные осмотры линий электропередач и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение школ, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго. В экзаменационные дни специалисты установят резервные источники электроснабжения и организуют дежурство.
Всего под особым контролем энергетиков находится 29 школ в Рязанской области, 13 из них - в Рязани.
На время проведения ЕГЭ Рязаньэнерго отложит запланированные временные отключения электроэнергии, а также любые переключения во всех центрах питания.
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ИСТОЧНИК KP.RU