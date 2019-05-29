Теперь решить квартирный вопрос можно и без ипотеки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-29T13:36:42+03:00

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Вас давно волнует вопрос приобретения собственного жилья? Вы уже много раз консультировались в разных банках, но условия по ипотеке для многих слишком тяжелые? Большинство рязанцев не могут получить кредит по самым разным причинам. Причем банк никогда эти причины не называет, а просто отказывает в займе. Складывается впечатление, что выхода из ситуации нет. А он, оказывается, есть. Просто многие пока еще об этом не знают. Рассказывает директор ООО «Бизнес Системы», председатель Совета потребительских приобретательских кооперативов потребительского общества «Центральное» Сергей Перимбаев:

– Если ипотека непосильна или невозможна по каким-либо причинам, решить квартирный вопрос все-таки можно. В настоящее время в России для граждан с невысокими доходами создается национальная сеть Потребительских обществ, действующих в форме потребительских приобретательских кооперативов. Наша команда способна помочь решить квартирный вопрос любому человеку, который способен ежемесячно откладывать от 7 до 15 тысяч рублей. Благодаря нашим потребительским обществам по всей стране обычные люди с невысокими, но стабильными доходами смогли приобрести квартиры и комнаты.

Теперь и в нашем городе можно вступить в такой кооператив для решения квартирного вопроса. В Рязани работает ПО «Центральное», в Москве – ПО «Державное», в Пскове – ПО «Строим Вместе», в Севастополе – ПО «Адмиралтейское», в Симферополе – ПО «Новый Крым». В ближайшее время будут созданы кооперативы в других регионах. Мы обязательно расскажем об этом нашим читателям.

Вы заинтересованы в приобретении жилья на условиях, более выгодных, чем ипотека? Вы хотите построить собственный дом, не переплачивая? А, может быть, вы желаете сохранить и приумножить свои средства? Все это теперь возможно.

Получить больше объективной информации, узнать много интересного о современных потребительских обществах вы можете по телефону 8 (4912) 24-88-88, а также на сайте www.ppkcentr.ru.

Директор ООО «Бизнес Системы» Сергей Перимбаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU