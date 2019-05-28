На Рязанскую область надвигается сильная жара

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-28T11:06:15+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29-31 мая в Рязанской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+33°С. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

«Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к вам с просьбой воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU