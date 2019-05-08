2019-05-08T13:11:47+03:00
Общество

На Рязань идет аномальная для начала мая жара

До рекорда – считанные градусы
Мария БЛИНОВА
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Рязанское Управление МЧС России опубликовало метеопредупреждение, сформированное на основе информации синоптиков.

По данным специалистов с 6 по 11 мая в области ожидается аномальная жара: среднесуточная температура превысит норму сразу на 7 градусов.

Так, в ближайшие две ночи столбики термометров в области не опустятся ниже +10°С, а местами достигнут и +16°С. Это настоящая летняя ночь. Днем же воздух в тени прогреется до +28°С.

Кстати, самым холодным за все время наблюдений День Победы был в Рязани ровно 20 лет назад – в 1999 подморозило до -5°С. Самым же теплым этот день был в далеком 1967 году: тогда в тени было почти +31°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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