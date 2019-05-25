В Рязани мотоциклиста после столкновения с Volkswagen увезла «скорая»

25 Май 20:12 2019-05-25T20:12:14+03:00

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25 мая в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. В 9.50 на Московском шоссе у автовокзала «Центральный» Suzuki Desperado под управлением 39-летнего горожанина столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Управлял последним тоже житель областного центра – 31-летний мужчина.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что мотоциклиста доставили в медучреждение. Другие обстоятельства случившегося пока уточняются.

Напомним, ранее сообщалось об аварии с пострадавшими в Александро-Невском. Там в результате столкновения легковушек в больницу попали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU