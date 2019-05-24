Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
47-летняя рязанка незаконно продавала спиртное – этот факт участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Московскому району города Рязани выявили повторно. Женщина и ранее торговала горячительными напитками прямо на рабочем месте, в столовой на улице Костычева – уточняет пресс-служба регионального УМВД. В первый раз в отношении нарушительницы применили административное наказание по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ.
Вскоре выяснилось, что должных выводов женщина, которая должна кормить, а не спаивать людей, не сделала: работница столовой вновь начала торговать алкоголем в заведении общепита. И теперь ей грозит уголовное наказание.
В отношении торговки спиртным возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU