2019-05-24T17:55:39+03:00
Происшествия

Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой

Полиция повторно уличила ее в этом – теперь ей грозит уголовное наказание
Антоний ВОХЕЧ
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47-летняя рязанка незаконно продавала спиртное – этот факт участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Московскому району города Рязани выявили повторно. Женщина и ранее торговала горячительными напитками прямо на рабочем месте, в столовой на улице Костычевауточняет пресс-служба регионального УМВД. В первый раз в отношении нарушительницы применили административное наказание по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ.

Вскоре выяснилось, что должных выводов женщина, которая должна кормить, а не спаивать людей, не сделала: работница столовой вновь начала торговать алкоголем в заведении общепита. И теперь ей грозит уголовное наказание.

В отношении торговки спиртным возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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