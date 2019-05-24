В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы
Спустя несколько дней после высадки с клумб города Михайлова стали исчезать цветы. Об этом сообщают местные власти.
«Совсем недавно был организован субботник, и люди вышли на улицы Михайлова, чтобы навести порядок на газонах и клумбах, высадили цветы. Улицы города преобразились. Но сейчас цветы исчезают: их выкапывают, а клумбы топчут», — говорится в сообщении.
Администрация города просит жителей не быть безучастными, не проходить мимо, если стали «свидетелями этого бесчинства».
Напомним, в апреле прошлого года с клумбы около Михайловского исторического музея украли ирисы (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU