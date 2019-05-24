2019-05-24T14:07:57+03:00
Общество

В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы

Власти города просят местных жителей не быть безучастными
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Михайловского района.Фото: администрация Михайловского района.
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Спустя несколько дней после высадки с клумб города Михайлова стали исчезать цветы. Об этом сообщают местные власти.

«Совсем недавно был организован субботник, и люди вышли на улицы Михайлова, чтобы навести порядок на газонах и клумбах, высадили цветы. Улицы города преобразились. Но сейчас цветы исчезают: их выкапывают, а клумбы топчут», — говорится в сообщении.

Администрация города просит жителей не быть безучастными, не проходить мимо, если стали «свидетелями этого бесчинства».

Напомним, в апреле прошлого года с клумбы около Михайловского исторического музея украли ирисы (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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