2019-04-24T10:48:22+03:00
Общество

В центре Рязани начали засаживать цветочные клумбы

Специалистам помогли студенты Агротехнологического университета
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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23 апреля на Первомайском проспекте начали высаживать цветы. Вместе с сотрудниками Дирекции благоустройства город украшали студенты технологического факультета РГАТУ им. Костычева, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На клумбах вдоль главного проспекта облцентра теперь красуются красные, синие и белые виолы. Эти цветы сажают так рано, поскольку они устойчивы к весенним заморозкам. За день высадили около 10 тысяч единиц рассады и порядка 500 многолетников.

– К 1 мая будут хорошие цветущие клумбы. Виола – это двулетнее растение, так что на следующий год она снова будет радовать горожан своими цветами, – пояснила ведущий агроном Дирекции благоустройства Наталья Миронова.

Новые большие клумбы в форме звезды сделают на Бульваре Победы, на площади Победы они будут в виде ленты российского флага. Кроме этого цветы высадят в сквере перед бывшим кинотеатром «Москва» и в Вишневом саду на улице Песоченской.

В общей сложности к лету 2019-го в Рязани высадят более 350 тысяч цветов.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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