На здании рязанской облдумы установят систему антиобледенения кровли
На объекте культурного наследия федерального значения «Здание Благородного собрания – XIX века» начались ремонтно-реставрационные работы кровли. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы, которая и расположилась в памятнике архитектуры.
- В рамках противоаварийных работ будет установлена система антиобледенения кровли, которая препятствует образованию наледи. Это сделано в целях безопасности горожан, поскольку часть здания находится на пешеходной улице, а с другой стороны расположен тротуар с интенсивным потоком людей, - пояснил руководитель аппарата регионального парламента Алексей Молчанов.
Проектом предусмотрено устройство греющего кабеля на свесах, водосборных воронках и водосточных трубах.
Напомним, до этого ремонт кровли на здании делали в 2013 году. Но тогда работы были проведены только над Гербовым залом.
ИСТОЧНИК KP.RU