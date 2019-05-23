На здании рязанской облдумы установят систему антиобледенения кровли

23 Май 20:31 2019-05-23T20:44:06+03:00

По мнению авторов проекта, это поможет обезопасить прохожих от падения наледи

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На объекте культурного наследия федерального значения «Здание Благородного собрания – XIX века» начались ремонтно-реставрационные работы кровли. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы, которая и расположилась в памятнике архитектуры.

- В рамках противоаварийных работ будет установлена система антиобледенения кровли, которая препятствует образованию наледи. Это сделано в целях безопасности горожан, поскольку часть здания находится на пешеходной улице, а с другой стороны расположен тротуар с интенсивным потоком людей, - пояснил руководитель аппарата регионального парламента Алексей Молчанов.

Проектом предусмотрено устройство греющего кабеля на свесах, водосборных воронках и водосточных трубах.

Напомним, до этого ремонт кровли на здании делали в 2013 году. Но тогда работы были проведены только над Гербовым залом.

ИСТОЧНИК KP.RU