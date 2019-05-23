2019-05-23T10:15:14+03:00
Происшествия

Рязанцам рассказали, как оформить ДТП из-за аварийных ям до приезда ГИБДД

Прокуратура Московского района опубликовала перечень необходимых доказательств
Александр РАДЫГИН
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Прокуратура Московского района Рязани сообщила «Комсомолке» о том, как собирать доказательства при дорожно-транспортном происшествии, когда автомобиль попал в яму или выбоину.

— Попадание в яму является дорожно-транспортным происшествием, поскольку, до попадания в нее автомобиль двигался и в результате получил механические повреждения. Для фиксации повреждений нужно вызывать сотрудников ГИБДД, — рассказывает помощник прокурора Московского района Рязани Татьяна Маслюк.

По словам Татьяны Александровны, до приезда сотрудников ГИБДД водителю необходимо собрать следующие доказательства:

- при наличии свидетелей происшествия, нужно записать их координаты, телефоны;

- сфотографировать место происшествия.

На фотографиях должны быть зафиксированы:

- адрес места происшествия;

- видимые повреждения автомобиля;

- автомобиль вместе с его государственным регистрационным знаком;

- яма, которая послужила причиной происшествия;

- отсутствие дорожных знаков и ограждений, предупреждающих о наличии ямы.

— После проведенной фиксации ожидайте приезда сотрудников ГИБДД для оформления документов о ДТП, — продолжает помощник прокурора. — В процессе заполнения документов следите за тем, чтобы полицейский зафиксировал на схеме ДТП наличие ямы, ее размеры, отсутствие ограждений и предупреждающих знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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