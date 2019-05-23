Рязанцам рассказали, как оформить ДТП из-за аварийных ям до приезда ГИБДД
Прокуратура Московского района Рязани сообщила «Комсомолке» о том, как собирать доказательства при дорожно-транспортном происшествии, когда автомобиль попал в яму или выбоину.
— Попадание в яму является дорожно-транспортным происшествием, поскольку, до попадания в нее автомобиль двигался и в результате получил механические повреждения. Для фиксации повреждений нужно вызывать сотрудников ГИБДД, — рассказывает помощник прокурора Московского района Рязани Татьяна Маслюк.
По словам Татьяны Александровны, до приезда сотрудников ГИБДД водителю необходимо собрать следующие доказательства:
- при наличии свидетелей происшествия, нужно записать их координаты, телефоны;
- сфотографировать место происшествия.
На фотографиях должны быть зафиксированы:
- адрес места происшествия;
- видимые повреждения автомобиля;
- автомобиль вместе с его государственным регистрационным знаком;
- яма, которая послужила причиной происшествия;
- отсутствие дорожных знаков и ограждений, предупреждающих о наличии ямы.
— После проведенной фиксации ожидайте приезда сотрудников ГИБДД для оформления документов о ДТП, — продолжает помощник прокурора. — В процессе заполнения документов следите за тем, чтобы полицейский зафиксировал на схеме ДТП наличие ямы, ее размеры, отсутствие ограждений и предупреждающих знаков.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
За два года из бюджета Рязани на возмещение ущерба автомобилистам ушло более 32 млн рублей
Водители, попавшие в ДТП из-за плохих дорог, уже давно не стесняются защищать свои права - подают иски и судятся с чиновниками (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU