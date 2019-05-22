Ведущие популярной федеральной радиостанции спели песню о детской площадке в рязанском Лесопарке

22 Май 11:36 2019-05-22T12:02:23+03:00

Шуточный клип только в социальной сети «ВКонтакте» за два дня посмотрели более 21 000 человек

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Ведущие популярного вечернего шоу «Мурзилки Live» на «АвтоРадио» не смогли остаться в стороне от скандала с рязанской детской площадкой. В понедельник, 20 мая, на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» они выложили клип-пародию, которую назвали «В Рязани ищут песочницу-фантом за 4 миллиона». За два дня песню посмотрели более 21 000 человек. Слова пародии положены на песню группы «Мумий Тролль» «Медведица».

- Мерещатся качели, карусели, горки, кольца, лестница… - поют ведущие.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как на медиафоруме ОНФ в Сочи, на котором присутствовал Президент РФ Владимир Путин, показали сюжет рязанской журналистки Ирины Чепелевой, где рассказывалось об оплаченной, но так и не установленной в Лесопарке детской площадке.

- Детская проблема с недетскими деньгами в Рязани близка к своему разрешению после вмешательства президента, - отмечают «Мурзилки» на своей страничке.

"Мурзилки Live" поют о рязанской детской площадке ..

ИСТОЧНИК KP.RU