Ведущие популярной федеральной радиостанции спели песню о детской площадке в рязанском Лесопарке
Ведущие популярного вечернего шоу «Мурзилки Live» на «АвтоРадио» не смогли остаться в стороне от скандала с рязанской детской площадкой. В понедельник, 20 мая, на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» они выложили клип-пародию, которую назвали «В Рязани ищут песочницу-фантом за 4 миллиона». За два дня песню посмотрели более 21 000 человек. Слова пародии положены на песню группы «Мумий Тролль» «Медведица».
- Мерещатся качели, карусели, горки, кольца, лестница… - поют ведущие.
Напомним, что скандал разгорелся после того, как на медиафоруме ОНФ в Сочи, на котором присутствовал Президент РФ Владимир Путин, показали сюжет рязанской журналистки Ирины Чепелевой, где рассказывалось об оплаченной, но так и не установленной в Лесопарке детской площадке.
- Детская проблема с недетскими деньгами в Рязани близка к своему разрешению после вмешательства президента, - отмечают «Мурзилки» на своей страничке.
"Мурзилки Live" поют о рязанской детской площадке ..
ИСТОЧНИК KP.RU
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