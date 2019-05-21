В регионы России придет «Дождь»
Телеканал «Дождь» запускает новую линейку программ и объявляет специальные цены на подписку для регионов РФ. В ближайшее время запланированы несколько премьер - новый для телеканала формат утреннего шоу «Открой глаза», совместный проект с Forbes «Деньги на выход», специальный проект с Никитой Белоголовцевым «Разговоры с директорами школ» и другие программы.
Вместе с тем, в мае «Дождь» объявил о специальных ценах на подписку для зрителей из регионов. В 24 регионах цена снижается в восемь раз. В 50 регионах в четыре раза. Такой шаг, по словам основателя канала Натальи Синдеевой, направлен против явной ценовой дискриминации (предоставления одного и того же продукта разным пользователем по разной цене).
- Мы получаем много писем и просьб из регионов, много ездим, снимаем репортажи, но понимаем, что зачастую в регионах нет возможности посмотреть платный сюжет, поэтому мы часто их вообще открываем – и за это стоит еще раз поблагодарить наших подписчиков. Теперь информация станет заметно доступней, - говорит Синдеева.
В настоящее время лидерами по количеству подписчиков «Дождя», помимо Москвы и Санкт-Петербурга, являются Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Пермь.
Полную информацию о новых тарифах смотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU