Под Рязанью на праздновании 80-летия бабушки между ее внуком и зятем произошла смертельная ссора

СЕГОДНЯ 20:12 2019-05-20T20:16:09+03:00

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Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Рыбновского района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что вечером 17 мая в одном из кафе города Рыбное семья праздновала 80-летие своей бабушки. В ходе застолья между внуком и зятем юбилярши возник словесный конфликт. На улице перед кафе 36-летний молодой человек ударил 48-летнего отчима в лицо кулаком, тот упал и ударился головой о плитку. С праздника потерпевший уехал со своей супругой домой, где на следующий день скончался.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Родственники и подозреваемый сначала отрицали факт нанесения погибшему телесных повреждений, утверждая, что погибший просто неудачно упал. Однако следователи совместно с сотрудниками полиции изъяли и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Одна из камер запечатлела момент рокового удара… В ходе осмотра места преступления были обнаружены следы крови погибшего, а также гильза от травматического пистолета, из которого обвиняемый стрелял в воздух.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU