В Рязани два дня будут выключать свет

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-20T17:01:47+03:00

На этот раз без электричества останутся Борки и Семчино

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Во вторник и среду, 21 и 22 мая, в Рязани вновь будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Вызвано это работой на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города. Оба дня света не будет с 10.00 до 16.00.

21 мая по адресам:

– 5-й район Борки, д. с 42 по 92, д. 95, д. 97, д. 99, д. 101 и д. 102;

– Новые Борки, д. 3, д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28 и д. 30;

– 12-й район Борки, д. 116 а.

22 мая электроэнергию отключат в поселке Семчино на улице Свободы – в домах с 34 по 130.

ИСТОЧНИК KP.RU