2019-05-20T15:31:02+03:00
Общество

В рязанском райцентре вопреки протестам местных жителей снесли старинный татарский особняк

Предполагается, что на месте исторического здания появится продуктовый супермаркет
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Фото: группа "Типичный Касимов", социальная сеть "ВКонтакте".Фото: группа "Типичный Касимов", социальная сеть "ВКонтакте".
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На минувшей неделе в Касимове снесли старинную татарскую усадьбу на улице Нариманова. Здание находилось в татарской слободе и было важным градоформирующим объектом. Однако непосредственно на охране оно не находилось, отметили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

В последнее время усадьба пустовала. Ее приобрел новый собственник, который и решил сровнять «историю» с землей. По словам местных жителей, на месте старинного особняка появится супермаркет.

В ответ на протестные обращения жителей Касимова сотрудники Инспекции высказали сомнения, что стиль планируемого к строительству здания вряд ли впишется в архитектурный облик этой (исторической) части города и потому вряд ли будет согласован органом охраны памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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