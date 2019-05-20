2019-05-20T11:27:00+03:00
Звезды

Денис Мацуев выступил в Рязани с традиционным майским концертом

Пианист-виртуоз исполнил известные произведения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Бетховена и Шопена
Антон ДЕРБИН
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Денис Мацуев:Мне нравится старый центр Рязани со своей особенной аурой.Денис Мацуев:Мне нравится старый центр Рязани со своей особенной аурой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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19 мая в Рязанской филармонии выступил Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев. Музыкант исполнил для рязанцев сонаты Бетховена, произведения Прокофьева, Рахманинова и Шопена.

По словам музыканта, Рязань близка ему по духу. Именно поэтому он по традиции в мае приезжает в наш город.

— Мне нравится этот старый центр со своей особенной аурой, парк у филармонии, где я люблю гулять перед концертом, — поделился Мацуев. — Со всем этим у меня связаны приятные ностальгические воспоминания.

Рассказал пианист и о своем отношении к детским фестивалям и конкурсам.

— Если мы говорим о хрупком существе таланта ребенка, то для меня, да и не только для меня, очень ранимо, когда кто-то из детей обижается, не проходит по тем или иным причинам - объективным и субъективным, — говорит музыкант. — Но раз уж такая тенденция идет, то конкурсы — это та площадка, где можно о себе заявить. Главное, чтобы после них было продолжение, не просто: провести, раздать премии и разъехаться. У меня такого не бывает. Все, кто получают лауреатство, дипломанство - они все в нашей семье, в нашей команде. Каждый из них у нас на карандаше. У нас – это в фонде «Новые имена». Повторюсь, важно, чтобы толк от всего этого был. К слову, ровно через месяц начинается конкурс Чайковского, где ваш покорный слуга не с первого раза, но все таки согласился войти в жюри.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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