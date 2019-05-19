В Рязани с понедельника исчезнет горячая вода на трех улицах

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-19T17:04:34+03:00

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В понедельник, 20 мая, в Рязани останутся без горячей воды жители еще трех улиц, предупредили дежурные службы администрации города. В течение 11 дней, то есть до 31 мая, прекратится горячее водоснаюжение домов 2 и 4 по улице 3-й Михайловский проезд, дома 6а по улице Заводской проезд и домов 80 корп. 1, 80 корп. 2, 80 корп. 3 и 82 корп. 1 по Михайловскому шоссе.

Все эти дома расположены поблизости от двух аварий на коллекторе и теплотрассе, которые произошли ранее в мае.

Летом в Рязани обычно проходят плановые отключения горячей воды. Их график опубликован городской администрацией, его можно скачать по этому адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU