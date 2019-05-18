Шесть улиц в рязанской Соколовке останутся в понедельник без электричества

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-18T07:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

20 мая в поселке Соколовка отключат электричество на нескольких улицах, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — ремонтные работы на трансформаторной подстанции.

В понедельник с 09:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Полевая;

- улица Озерная;

- улица Заречная;

- улица Мира;

- улица Ленпоселок;

- улица Дачная.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Попавшая в трансформатор птица обесточила три села Рязанского района

Жители сел Заокское, Агро-Пустынь и Коростово полтора часа находились без электричества (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU