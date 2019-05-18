Шесть улиц в рязанской Соколовке останутся в понедельник без электричества
20 мая в поселке Соколовка отключат электричество на нескольких улицах, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — ремонтные работы на трансформаторной подстанции.
В понедельник с 09:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Полевая;
- улица Озерная;
- улица Заречная;
- улица Мира;
- улица Ленпоселок;
- улица Дачная.
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ИСТОЧНИК KP.RU