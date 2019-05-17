2019-05-17T20:59:03+03:00
Недвижимость

Из-за прорванного водопровода жители нескольких улиц Рязани остались без воды

На месте коммунальной аварии работают сотрудники «Водоканала»
Яков РЫКОВ
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Из-за прорыва водопровода в микрорайоне Дашково-Песочня на нескольких улицах отключили подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 19:30 и до окончания ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Советской Армии, дома №№1-17, 2-28;

- улица Тимакова, дома №№2-30;

улица Новоселов от улицы Тимуровцев до улицы Тимакова;

- улица Тимуровцев;

- улица Верхняя;

- улица Радиозаводская от улицы Новой до проезда Яблочкова;

- улица Большая, дома № 92 и №104.

Кроме того, снижено давление холодной воды по улице Циолковского, квартале САМ и улице Новой.

Напомним, вечером 17 мая во время работ у дома №9 по улице Советской Армии, которые проводились по заказу Рязаньгоргаза, был поврежден участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. В связи с этим произошел порыв водопровода (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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