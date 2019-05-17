Из-за прорванного водопровода жители нескольких улиц Рязани остались без воды
Из-за прорыва водопровода в микрорайоне Дашково-Песочня на нескольких улицах отключили подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 19:30 и до окончания ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Советской Армии, дома №№1-17, 2-28;
- улица Тимакова, дома №№2-30;
улица Новоселов от улицы Тимуровцев до улицы Тимакова;
- улица Тимуровцев;
- улица Верхняя;
- улица Радиозаводская от улицы Новой до проезда Яблочкова;
- улица Большая, дома № 92 и №104.
Кроме того, снижено давление холодной воды по улице Циолковского, квартале САМ и улице Новой.
Напомним, вечером 17 мая во время работ у дома №9 по улице Советской Армии, которые проводились по заказу Рязаньгоргаза, был поврежден участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. В связи с этим произошел порыв водопровода (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU