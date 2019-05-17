2019-05-17T17:19:15+03:00
Общество

Еще на одной рязанской улице запретят бесплатную парковку

На улице Военных Автомобилистов сделают беспрепятственный проезд на территорию сельхозпредприятия
Александр РАДЫГИН
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С 15 июня в Рязани власти города планируют запретить стоянку автомобилей у въезда на улицу Военных автомобилистов в районе дома №3, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление благоустройства города.

По информации чиновников, причина запрета — обеспечение беспрепятственного проезда на территорию ООО «Грейн Холдинг» - управляющей организации ООО «Свежий хлеб».

Для этого на указанном участке установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия 30 метров».

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На улице Свободы, 66 расположен консультативно-диагностический центр Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Сюда приезжают родители с детьми со всей области – в год у медиков больше 100 тысяч посещений. Однако поставить машину попросту негде (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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