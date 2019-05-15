В центре Рязани вместо элитного дома сделают парковку для маленьких пациентов

15 Май 10:13 2019-05-15T12:01:17+03:00

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В Рязани на улице Свободы, д.66 расположен консультативно-диагностический центр Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой.

Сюда приезжают родители с детьми со всей области – в год у медиков больше 100 тысяч посещений. Однако поставить машину попросту негде. До ближайшей платной парковки на улице Радищева – от 300 метров и больше. Да и не факт, что в будний день здесь найдешь свободное место.

В итоге родители, часто приезжающие из отдаленных районов региона, оставляют автомобили, где могут. А после приема врача ищут их на штраф-стоянке: эвакуаторщики здесь трудятся регулярно.

Однако внезапно местечко, причем бесплатное и не на дороге, появилось аккурат под стенами диагностического центра: напротив Музея истории молодежного движения снесли старые деревянные двухэтажные дома и образовался пустырь, который тут же заполнили машины.

Место это для застройщиков лакомое – самый что ни на есть тихий центр города. Если не многоэтажку, то уж трехэтажный элитный дом на площади в 1 тысячу кв. м возвести можно. Однако, как выяснила съемочная группа ГТРК «Ока», в горадминистрации решили… сделать здесь организованную парковку.

Участок уже перевели в муниципальную собственность, и изменили его статус (до этого момента он значился как территория перспективного строительства).

Сейчас готовят проект – нужно все организовать так, чтобы обеспечить безопасность движения. Как заверил начальник одного из секторов управления благоустройства города Иван Григоров, стоянку сделают в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU