Рязанцев предупредили о ночных и утренних заморозках

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-17T14:32:12+03:00

Местами температура может опуститься до нулевых и даже отрицательных значений

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В ночное время и ранним утром 18,19 и 20 мая в Рязанской области местами ожидаются заморозки. Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на местный филиал Гидрометцентра, в воздухе, на поверхности почвы и в травостое температура может опуститься до -2…0 градусов.

Отметим, что в прогнозе на субботу нижним температурным порогом значатся +2 градуса. При этом днем метеорологи предсказывают +18…+23 градуса, то есть перепад довольно серьезный.

ИСТОЧНИК KP.RU