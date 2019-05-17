Рязанцев предупредили о ночных и утренних заморозках
Местами температура может опуститься до нулевых и даже отрицательных значений
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В ночное время и ранним утром 18,19 и 20 мая в Рязанской области местами ожидаются заморозки. Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на местный филиал Гидрометцентра, в воздухе, на поверхности почвы и в травостое температура может опуститься до -2…0 градусов.
Отметим, что в прогнозе на субботу нижним температурным порогом значатся +2 градуса. При этом днем метеорологи предсказывают +18…+23 градуса, то есть перепад довольно серьезный.
ИСТОЧНИК KP.RU