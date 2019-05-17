«Зеленый сад» передал ветеранам Рязани и Скопина планшеты для связи с врачами ОКБ

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-17T11:45:56+03:00

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В Рязани и Скопине впервые запускается проект дистанционной диагностики и лечения пациентов. Специальное медицинское оборудование и компьютерная техника устанавливается непосредственно дома у пациентов.

Медики на основе полученных по сети данных об артериальном давлении, работе сердца, уровне сахара в крови других показателях состояния здоровья, своевременно проведут диагностику, оперативно подберут методы лечения и лекарственные препараты для пациентов, находящихся под наблюдением.

Данные о своем состоянии можно самостоятельно передавать врачам прямо из дома, используя планшеты, переданные в подарок клиентам ГК «Зеленый сад». По словам главного врача Рязанской Областной клинической больницы Дмитрия Анатольевича Хубезова, участие рязанской строительной компании поможет 46 жителям Рязани и Скопина быть на постоянной связи с медицинским персоналом и вместе эффективно заботиться о своем самочувствии.

Участие ГК «Зеленый сад» в данном проекте для компании – еще один шаг в развитии программы социальной поддержки своих клиентов, забота об их здоровье и комфортных условиях жизни.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU