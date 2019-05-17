«Ростелеком» предложил умные кассы рязанскому бизнесу

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-17T11:15:10+03:00

Те, кто успеет купить их до 1 июля, получит налоговый вычет

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В Центральной России стартовали продажи онлайн-касс нового поколения АТОЛ SIGMA 7 для малого и среднего бизнеса от «Ростелекома», которые дают возможность предпринимателям не только соблюсти все нормы закона о контрольно-кассовой технике 54-ФЗ, но и улучшить показатели бизнеса. Особенность решения – личный кабинет в облаке, где отображаются ключевые показатели бизнеса. Аналитические выкладки позволяют оперативно принимать эффективные в данный момент времени решения.

Владельцы ИП на ЕНВД или ПСН, которые успеют зарегистрировать оборудование в ФНС до 1 июля 2019 года, получают право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.

– Облачный личный кабинет позволяет анализировать продажи, формировать программы лояльности, проводить акции, собирать отзывы и рассылать SMS-сообщения, – говорит директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Яресько.– С помощью сервиса можно вести товарный учет, журнал смен и операций на кассе, проводить инвентаризацию, формировать перечни товаров по категориям и отчеты по основным показателям бизнеса. Обмен данными между кассой и облаком происходит по защищенным каналам связи.

Онлайн-кассы SIGMA 7 доступны во всех филиалах «Ростелекома» в ЦФО, в том числе в рассрочку. Можно также заказать доставку и настройку оборудования.

Подробнее о продукте: на сайте «Ростелекома», в офисах продаж и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU