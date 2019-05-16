Ночью в Рязанской области обещают заморозки

16 Май 17:23 2019-05-16T17:23:05+03:00

На почве до -2°С

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 17 мая.

По информации синоптиков, в пятницу ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем он усилится, но немного – до 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до +2...+7°С, местами на поверхности почвы заморозки до -2°С. Днем потеплеет до +15…+20°С.

ИСТОЧНИК KP.RU