2019-05-16T10:09:38+03:00
Общество

Суд постановил осветить еще четыре рязанских села

Прокуратура выявила нарушения ГОСТа в Спасском районе
Антон КОНОВАЛОВ
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В Спасском районе от администраций сельских поселений добиваются, чтобы они наладили стационарное электрическое освещение в четырех населенных пунктах. Речь идет о селах Дегтяное, Гавриловское, Огородниково и Острая Лука.

Иски к местным органам местного самоуправления подала районная прокуратура, выявив при проверке нарушения ГОСТ Р 50597-2017. Всего в суд рассмотрел семь заявлений и все их удовлетворил.

Решение суда находится на стадии исполнения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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