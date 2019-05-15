Юных рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Вместе против коррупции!»
Итоги подведут к зиме
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Генеральная прокуратура РФ организует Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». К участию в приглашаются и рязанцы в возрасте от 14 до 35 лет.
Работы принимают с 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса anticorruption.life. На нем же есть и подробная информация о правилах проведения конкурса.
Победителей определят в двух номинациях – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Торжественную церемонию награждения автора лучших работ планируют приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который празднуют 9 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU