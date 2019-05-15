В Рязани разбойник напал на настоятеля церкви

15 Май 18:14 2019-05-15T18:14:03+03:00

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В Рязани задержали подозреваемого в краже и разбойном нападении. Оба преступления случились на парковках торговых центров, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В первом случае на улице Станкозаводской 54-летняя женщина кинула свою сумочку на заднее сидение, и, пока устраивалась на водительское место, кто-то ее уже умыкнул. По камерам удалось отследить и остановить автомобиль, в котором в качестве пассажира находился предполагаемый преступник.

Им оказался 44-летний житель города Санкт-Петербурга, судимый за воровство (причем по аналогичной схеме) и объявленный в розыск на своей малой родине. Как позже выяснилось, он приехал в Рязань навестить могилу друга вместе с родственницей последнего.

Еще одной жертвой стал настоятель одной из рязанских церквей. Вернувшись к припаркованному возле ТЦ на окраине города автомобилю, он увидел, что одно из колес спустило, и начал его менять. Тем временем жулик залез в салон через открытое окно, но на этот раз не остался незамеченным… Чтобы отобрать барсетку, он брызнул из газового баллончика в лицо священнику, который пытался ему помешать, и скрылся. Впоследствии потерпевший опознал задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU