В Рязани растет число улиц, оставшихся без горячей воды

15 Май 10:51 2019-05-15T10:51:01+03:00

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С 15 мая на улице Белякова отключают горячую воду, напомнила пресс-служба администрации Рязани. До 28 мая ГВС не будет в домах: 1а (школа №21), 16 и 17, с 19 по 26, 26а (д/сад №31), с 27 по 29, 2а, 30, 30а, с 31 по 34 и 7.

Напомним, что плановое летнее отключение началось в минувший понедельник – в списке тьма домов на четырех десятках улиц облцентра.

Полный график до конца сезона пока не опубликован, однако горадминистрация дала режим отключений по начало июня.

Напомним, телефон оперативно-диспетчерского отдела управления энергетики и ЖКХ города 25-48-69. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU