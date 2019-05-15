2019-05-15T10:51:01+03:00
Недвижимость

В Рязани растет число улиц, оставшихся без горячей воды

Теперь радости ковша вместо душа испытают жители улицы Белякова
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 15 мая на улице Белякова отключают горячую воду, напомнила пресс-служба администрации Рязани. До 28 мая ГВС не будет в домах: 1а (школа №21), 16 и 17, с 19 по 26, 26а (д/сад №31), с 27 по 29, 2а, 30, 30а, с 31 по 34 и 7.

Напомним, что плановое летнее отключение началось в минувший понедельник – в списке тьма домов на четырех десятках улиц облцентра.

Полный график до конца сезона пока не опубликован, однако горадминистрация дала режим отключений по начало июня.

Напомним, телефон оперативно-диспетчерского отдела управления энергетики и ЖКХ города 25-48-69. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24