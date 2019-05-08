С понедельника в Рязани начнутся масштабные отключения горячей воды

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани начнут отключать горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

КОГДА И ГДЕ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В РЯЗАНИ

с 13 по 24 мая по следующим адресам:

- ул. 1-е Бутырки, д. 10, д. 2, д. 34 (д/сад №133), д. 4, д. 40/1, д. 6, д. 8;

- ул. 2-е Бутырки, д. 1, д. 11, д. 13, д. 5, д. 9;

- ул. 3-и Бутырки, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 9;

- ул. Васильевская, д. 16;

- ул. Высоковольтная, д. 25а, д. 29а, д. 31 корп. 1, д. 33а (д/сад №102), д. 37;

- ул. Загородная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 2, д. 22 корп. 4, д. 22 корп. 5, д. 3, д. 4, д. 6 (д/сад №161), д. 8;

- ул. Зафабричная, д. 5, д. 2 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8;

- ул. Каширина, д. 1;

- ул. Лесопарковая, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 12 корп. 3, д. 8 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 51, д. 51 корп. 1, д. 51 корп. 2, д. 51 корп. 3, д. 53, д. 53 корп. 1, д. 53 корп. 2, д. 53 корп. 3, д. 55;

- ул. Окское шоссе, д. 1;

- ул. Павлова, д. 33, д. 52;

- ул. Полевая, д. 32;

- ул. Полиграфистов, д. 7;

- ул. Попова, д. 55;

- пос. Мехзавода, д. 10, д. 22 корп. 1, д. 24, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 1, д. 25 (школа №54), д. 3, д. 35, д. 35а (д/сад №48), д. 36, д. 37, д. 4, д. 7 (д/сад №18);

- ул. проезд Речников, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в;

- ул. Птицеводов, д. 12, д. 2, д. 3, д. 5;

- район Солотча, д. 34а, д. 34б, д. 34в, д. 34 корп. 1;

- ул. Рыбацкая, д. 4 (д/сад №66);

- ул. Свободы, д. 95;

- ул. Семинарская, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 43, д. 44/3, д. 46;

- ул. Шевченко, д. 76 корп. 1, д. 78;

- ул. Шереметьевская, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 9 корп. 2.

С 13 по 20 мая горячую воду будут отключать по следующим адресам:

- ул. Березовая, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1и (д/сад №43), д. 1к, д. 1 корп. 1, д. 1м, д. 1н, д. 10, д. 12, д. 1л, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8;

- ул. Гоголя, д. 29, д. 31, д. 33, д. 33 корп. 1, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 35 корп. 3, д. 37, д. 37 корп. 1 (д/сад №136), д. 39, д. 43/26, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2;

- ул. Корнилова, д. 2б;

- ул. Котовского, д. 1/3;

- ул. Кутузова, д. 12 корп. 1;

- ул. Нахимова, д. 1 (школа №57);

- ул. Ушакова, д. 2б;

- ул. Черновицкая, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21 корп. 1, д. 23, д. 23 корп. 1, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 23а (школа №64), д. 25, д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 25а (д/сад №143), д. 27, д. 27 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 27 корп. 3, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32а (д/сад №145), д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 34, д 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3;

- ул. Щорса, д. 33а (д/сад №116), д. 33/9, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 5.

С 13 по 17 мая горячую воду будут отключать по следующим адресам:

- ул. Бирюзова, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4а (д/сад №126), д. 5, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2;

- ул. Вокзальная, д. 101, д. 97, д. 99;

- ул. Интернациональная, д. 3, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6 (школа №58);

- ул. Первомайский проспект, д. 61;

- пл. Димитрова, д. 3.

С 13 по 14 мая горячую воду будут отключать по следующим адресам:

- ул. Карла Маркса, д. 3 корп. 2.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.