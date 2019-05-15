Рязанцев предупредили о ливнях и грозах в дневное время

15 Май 08:53 2019-05-15T08:53:09+03:00

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ГУ МЧС по Рязанской области предупредило об ухудшении погоды днем 15 мая, ссылаясь на данные регионального филиала Гидрометцентра. Прогнозируемые неблагоприятные метеоявления – это кратковременные ливневые дожди с грозами и усиление ветра, скорость которого при порывах будет достигать 13-18 метров в секунду.

Напомним, в среду ожидалась облачная погода с дневной температурой +21…+26 градусов. При этом на ближайшие дни метеорологи предсказывают похолодание. Например, в ночь на пятницу температура местами может опуститься до +3, а в светлое время суток 17-го числа воздух максимально прогреется до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU