На 24 улицах Рязани заделали аварийные ямы на автомобильных дорогах
С 6 по 12 мая на 24 участках улично-дорожной сети Рязани ликвидировали аварийные ямы в асфальтобетонном покрытии, сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы выполнились на следующих улицах:
- Великанова;
- Крупской;
- Островского;
- Военных Автомобилистов;
- Октябрьская;
- Керамзавода;
- Мервинская;
- Строителей;
- Урицкого;
- Спортивная;
- Зубковой;
- Тепличная;
- Петрова;
- Солнечная;
- Садовая;
- Татарская.
А также на Окском и Ряжском шоссе, Скорбященском проезде, проезде Речников, на мосту через реку Трубеж на улице Каширина.
С 13 по 19 мая планируется заделать ямы по улице Кирпичного завода, улице Мервинская от 7-го Мервинского проезда до остановки «поселок Мервино», улица Песоченская, улица Шереметьевская, Ряжское шоссе и других.
ИСТОЧНИК KP.RU