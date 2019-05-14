2019-05-14T08:53:40+03:00
Общество

На 24 улицах Рязани заделали аварийные ямы на автомобильных дорогах

Работы по ликвидации выбоин в областном центре продолжаются ежедневно
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С 6 по 12 мая на 24 участках улично-дорожной сети Рязани ликвидировали аварийные ямы в асфальтобетонном покрытии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы выполнились на следующих улицах:

- Великанова;

- Крупской;

- Островского;

- Военных Автомобилистов;

- Октябрьская;

- Керамзавода;

- Мервинская;

- Строителей;

- Урицкого;

- Спортивная;

- Зубковой;

- Тепличная;

- Петрова;

- Солнечная;

- Садовая;

- Татарская.

А также на Окском и Ряжском шоссе, Скорбященском проезде, проезде Речников, на мосту через реку Трубеж на улице Каширина.

С 13 по 19 мая планируется заделать ямы по улице Кирпичного завода, улице Мервинская от 7-го Мервинского проезда до остановки «поселок Мервино», улица Песоченская, улица Шереметьевская, Ряжское шоссе и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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