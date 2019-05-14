За майские праздники четверо рязанских детей отравились жидкостью для розжига

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-14T07:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

За майские праздники четверо детей отравились жидкостью для розжига, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. О самых распространенных майских травмах рассказали в детской ОКБ.

Как отмечают медики, чаще всего дети получают травмы, когда падают с велосипедов, самокатов, деревьев, крыш. Каждый день фиксируется два-три случая укусов детей животными. Это уличные кошки, собаки или лесные звери, которые встречаются во время прогулок.

В детской ОКБ призывают родителей объяснить детям правила безопасности. Особенно это касается тех, кто открыл «шашлычный сезон».

«На стационарное лечение регулярно поступают дети, за которыми не досмотрели родители на отдыхе. Малыши путают жидкость для розжига с питьевой водой. Дети постарше разжигают костер, проливают жидкость на себя или льют против ветра и получают серьезные ожоги. Последствия всех этих случаев опасны не только для здоровья, но и для жизни», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU