В Милославском районе все лето будут отключать газ из-за ремонтных работ

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-14T06:53:22+03:00

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Летом на территории Милославского района запланировано временное прекращение подачи газа, сообщает администрация муниципального образования со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина планируемых отключения — ремонтные работы на газопроводе.

Отключать газ в Милославском районе будут в следующие периоды:

- с 11 июня 12:00 до 21 июня 10:00;

- с 5 июля 12:00 до 12 июля 10:00;

- со 2 августа 12:00 до 6 августа 10:00;

- с 6 сентября 12:00 до 13 сентября 10:00.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам подачи газа жители Милославского района могут обращаться Скопинское территориальное отделение «Газпром межрегионгаз Рязань» по телефону: 8 (49156) 2-06-74.

ИСТОЧНИК KP.RU