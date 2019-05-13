2019-05-13T19:22:44+03:00
Происшествия

В Москве трагически погибла рязанская олимпийская чемпионка Клара Гусева

Ее насмерть сбил автомобиль
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Одно из последних фото Клары Гусевой. Рязань 12 мая. Фото: Алексей ГУСЕВ.Одно из последних фото Клары Гусевой. Рязань 12 мая. Фото: Алексей ГУСЕВ.
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В воскресенье, 12 мая, в Москве на проспекте Вернадского трагически погибла прославленная рязанская спортсменка, олимпийская чемпионка Клара Гусева (в замужестве Нестерова). Ее сбил автомобиль, когда она переходила дорогу.

Клара Гусева родилась в Тамбовской области, где временно проживали ее родители. Но уже в 1938 году семья вернулась в Рязань. Именно в нашем городе прошло детство Клары. В эти годы она активно занималась спортом, в 1954 году вступила в секцию конькобежного спорта добровольного спортивного общества «Спартак». В 1955 году Гусева окончила среднюю школу №1. В этом же году заняла первое место на областных соревнованиях по конькобежному спорту.

После школы она поступила в Московский государственный институт физической культуры им. Сталина, окончив который, вернулась в Рязань. С 1959 по 1965 годы работала тренером-преподавателем по конькобежному спорту на стадионе «Спартак».

В 1960 году Клара Гусева стала чемпионкой СССР. В этом же году она победила на чемпионате мира в шведском Эстерунде на дистанции 1000 метров. А затем выиграла золото Олимпиады в Скво-Вэлли (США) на дистанции 1000 метров, став первой в истории олимпийской чемпионкой на этой дистанции.

После перевода мужа в Москву переехала в столицу. В 2007 году ей присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области».

Роковым вечером 12 мая Клара Ивановна возвращалась домой из родной Рязани, где вручала медали и памятные призы участникам полумарафона «Рязанский кремль».

Так получилось, что свое последнее интервью Клара Гусева дала именно в родном и горячо любимом городе:

- Меня переполняют чувства гордости, радости, когда я бываю на родной земле. Сегодня я поражена, как много народу пришло на эти соревнования. Я желаю вам больших успехов, чтобы в нашем городе Рязани выросли новые чемпионы.

Ей было 82 года…

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Клары Ивановны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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