В Рязанском госуниверситете им. Есенина появился врио ректора

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-13T16:56:51+03:00

И это снова историк, до этого занимающий пост одного из проректоров

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На основании соответствующего приказа Министерства науки и образования РФ от 29 апреля временное исполнение обязанностей ректора РГУ имени Есенина возложено на проректора по образовательной деятельности Сергея Демидова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Демидов – коренной рязанец, родился в 1969 году, окончил с отличием РГПИ (так раньше назывался РГУ) по специальности «История, обществоведение и английский язык». В 2001 году защитил докторскую диссертацию. В 2007 году ушел с должности заведующего кафедрой всеобщей истории в другой вуз. Затем некоторое время проработал директором Гуманитарного института РГРТУ. В мае 2017 года вернулся в альма-матер, где до последнего времени занимал должность проректора по образовательной деятельности. Сергей Демидов – профессор, был научным руководителем 11 кандидатов исторических наук.

Напомним, что ректору Андрею Минаеву 1 апреля 2019 года было не до шуток. Его задержали и отправили в ИВС. Следователи Московского МСО СУ СК России возбудили уголовные дела в отношении него и проректора Елены Кирьяновой.

ИСТОЧНИК KP.RU