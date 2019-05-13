Ночью на площади Победы в Рязани произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-13T11:13:40+03:00

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В воскресенье, 12 мая, в 23.25 на площади Победы в Рязани произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, молодой человек 1991 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Mark II, ехал со стороны площади Ленина. На мокрой дороге он не справился с управлением. Машину боком вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с кроссовером Kia Sportage. Вторым автомобилем управляла девушка 1989 года рождения.

В результате происшествия травмы получили оба водителя, а также пассажирка Kia Sportage – женщина 1955 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, все они доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU